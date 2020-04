Roma alerta sobre estado de calamidade pública

Confira as cidades do NP que já decretaram



O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) voltou alertar os prefeitos parananenses nesta quarta-feira, 15, as condições e o pedido necessário para a Assembleia Legislativa reconhecer o estado de calamidade pública nas cidades paranaenses. Na sessão desta quarta-feira, mais 73 cidades tiveram seus decretos reconhecidos pelo legislativo estadual. Até o momento, 113 municípios tiveram seus pedidos aprovados até 31 de dezembro de 2020.

Romanelli atentou que o reconhecimento feito pelo legislativo tem amparo na Constituição e na lei complementar 101, de 4 de maio de 2000.

Nesta quarta-feira, foram reconhecidos o estado de calamidade púbica nas cidades de:



Orientações – O reconhecimento do estado de calamidade pública de um município pela Assembleia Legislativa cumpre o que prevê na Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar 101/2000). De acordo com os incisos I e II do artigo 65, ficam suspensas as restrições decorrentes de eventual descumprimento aos limites de despesa com pessoal e de dívida consolidada. Da mesma forma, é dispensando o cumprimento de resultados fiscais e a limitação de empenho.

De acordo com o inciso IV do artigo 2º do Decreto federal nº 7.257, de 4 de agosto de 2010, o estado de calamidade pública se caracteriza por “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido”. Ou seja, a ocorrência de situação fora do comum que exija respostas imediatas do poder público e que comprometem a previsão orçamentária.

Romanelli orienta que ara o município ter reconhecido o decreto de calamidade pública, é preciso fazer a solicitação formal ao legislativo, com justificativa, e comprovar a publicação em diário oficial do decreto municipal. “A Assembleia Legislativa tem orientado prefeitos e suas equipes, que receberam um manual com informações sobre todos os procedimentos necessários”