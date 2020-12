Governo do Paraná finalizou obras de recuperação de duas importantes rodovias na região (PR-435 e PR-272)

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a recuperação da malha rodoviária do Norte Pioneiro. Ele visitou a região e conferiu as condições de algumas das principais rodovias, entre elas, a PR-435, em Ibaiti e a PR-092, principal acesso dos motoristas a Curitiba. As rodovias estão sendo revitalizadas pelo Governo do Estado.

Romanelli reiterou a necessidade e urgência no recapeamento da rodovia que liga Ribeirão do Pinhal ao trevo da BR-153, passado por Jundiaí do Sul. As obras neste trecho estão em andamento, foram iniciadas por Ribeirão do Pinhal e já estão próximos ao primeiro trevo de acesso a Jundiaí do Sul.

“Estamos cobrando as melhorias necessárias nas rodovias da região. Queremos a duplicação da PR-092, que vai garantir a segurança dos motoristas que cruzam o Norte Pioneiro com destino a Curitiba”, confirma o deputado.

Ibaiti — O Governo do Paraná finalizou as obras de recuperação de duas importantes rodovias na região, a PR-435 e a PRC-272. As duas vias são os principais roteiros dos motoristas que passam por Ibaiti, para acessar a BR-153, que liga o Norte Pioneiro à capital do Estado.

Romanelli disse que a obra das duas rodovias, vizinhas a Ibaiti, traz mais segurança aos moradores e motoristas, com a revitalização do asfalto e sinalização. “Mas ainda há muitos outros trechos que também precisam de investimentos, como o perímetro urbano de Siqueira Campos, que já estamos em contato para que seja restaurado com a máxima brevidade”, disse o deputado.

Siqueira Campos — A pedido do deputado Romanelli, a Assembleia Legislativa encaminhou requerimento ao secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e ao diretor-geral do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia, que cobra a duplicação da rodovia PR-092 no trecho urbano de Siqueira Campos e implantação da terceira faixa entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina.

Segundo o deputado, o pedido atende ao apelo de motoristas e lideranças dos municípios cortados pela rodovia, que pedem uma solução urgente para evitar os graves acidentes no trecho. Romanelli defende ainda que, para a região garantir os novos investimentos em tecnologia e inovação, é necessário que as rodovias estejam boas condições.

O parlamentar pede ainda a implantação das terceiras faixas na PR-092, do entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina até Jaguariaíva, além da duplicação do perímetro urbano de Siqueira Campos e manutenção do trecho entre Santo Antônio da Platina e Andirá, que também está em situação precária.