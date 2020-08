Romanelli e Rockenbach inauguram galeria

A atual Sejuf foi uma das primeiras secretarias de Estado do Paraná

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o secretário Mauro Rockenbach (Justiça, Família e Trabalho) inauguraram terça-feira, dia quatro, a galeria de ex-secretários da pasta. Por conta das medidas de combate ao coronavírus, o ato foi simbólico. A galeria recebe o nome de João Ferreira Leite, primeiro secretário da Justiça do Paraná.

“Tive a honra de ser secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária do Paraná́ entre 2011 e 2014, período em que, com o apoio de uma equipe extremamente competente e profissional, coordenei programas importantes nas áreas de ensino técnico e profissionalizante, parcerias para geração de vagas de emprego e ampliação das agências do trabalhador, além da política estadual de segurança alimentar e nutricional, com o programa compra direta”, disse Romanelli.

Temos a missão de levar dignidade, oportunidade e cidadania aos paranaenses, dando continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelos ex-secretários”

Justiça — Criada em 1892 pela Lei nº 1, de 27 de abril de 1892, com o nome de Secretaria dos Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública, a atual Sejuf foi uma das primeiras secretarias de Estado do Paraná.

Romanelli agradeceu à homenagem para “quem contribuiu para essas áreas tão importantes para a população”. “Ainda mais quando é para representar este Estado de 11 milhões de habitantes e 399 municípios, maior que muitas nações e de grande importância para o nosso país”.

O deputado agradeceu ao secretário Mauro Rockembach e toda a equipe, e reafirmou que a pasta terá um papel estratégico nos próximos anos no pós-pandemia.

Também participaram do ato o empresário Ederson Colaço, que exerceu o cargo de secretário em 2020; e o deputado Artagão Junior (PSB) que foi secretário entre 2016 e 2018.