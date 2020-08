Romanelli parabeniza Athletico pelo tricampeonato paranaense (vídeo)

O Furacão ganhou do Coxa nas duas partidas das finais

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) parabenizou os atletas, comissão técnica, funcionários, direção e a torcida do Athetico Paranaense pela conquista do tricampeonato estadual na quarta-feira, 5. O time da baixada venceu o Coritiba, de virada, por 2 a 1, sagrando-se mais uma vez campeão da competição. “A camisa atleticana só se veste por amor. Nossa equipe é basicamente composta de novos valores, que são do próprio clube”, disse Romanelli.

“É uma alegria grande registrar esse voto de congratulações à diretoria, aos atletas e a toda a equipe, que com muita competência conseguiu conquistar mais um título para o nosso querido clube paranaense”, completou que usou uma faixa do tricampeonato do clube na sessão legislativa desta segunda-feira, 10.

Romanelli enfatiza que o futebol é uma arte e as comemorações não podem ser provocativas, especialmente aos “coirmãos torcedores do Coritiba”. Para ele, o “Furacão” atravessa um período de grandes resultados, fruto de um trabalho desenvolvido desde 1995. È o 26º título estadual do clube desde a sua fundação em 1924.

“E o grande responsável por essa transformação do futebol do Athetico é o atual presidente da diretoria-executiva, Mário Celso Petraglia. Parabéns, Petraglia, diretoria e comissão técnica, Dorival Júnior e jogadores por mais esse título para o nosso furacão”.