Romanelli pede lombada eletrônica na PR-431 em Jacarezinho

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) apresentou nesta quarta-feira, dia nove, pedido de instalação de uma lombada eletrônica no trevo de acesso a Jacarezinho, na PR-431. No local, um dos principais acessos ao centro da cidade, pela Vila São Pedro, tem ocorrido muitos acidentes, como este da foto da capa (veja link ao final desta matéria).

“Quem cruza a rodovia PR-431 e passa pelo trevo da Vila São Pedro está exposto a acidentes, por conta da falta de segurança. Por isso, a instalação de uma lombada eletrônica vai exigir a redução da velocidade dos motoristas e, com isso, minimizar o risco de acidente”, justifica o deputado.

O pedido atende, segundo Romanelli, a reivindicação dos moradores dos bairros da região da Vila São Pedro, que se dizem “cansados de ver acidentes no trevo, e nenhuma medida ser adotada”.

O pedido tem apoio de lideranças de Jacarezinho. Nas redes sociais, o ex-vereador Marcos Colosso destacou a iniciativa.“Em breve teremos novidades. Agradeço em nome da população de Jacarezinho o empenho do amigo deputado Romanelli”, diz.

Sinistro com vítima fatal no local: https://npdiario.com/cidades/carro-e-caminhao-batem-e-um-homem-morre-em-jacarezinho/