Romanelli pede pista especial para Rota dos Ciclistas em Bandeirantes

Seria uma medida de segurança pública, lazer e também saúde

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) encaminhou expediente ao diretor-geral do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia, pedindo a implantação de ciclovia na PR-519 (Rodovia Tsuneto Matsubara), que liga Bandeirantes ao bairro Yara. Conhecida como “Rota dos Ciclistas”, a via não tem espaço destinado aos ciclistas.

“Esse é um percurso muito utilizado por esportistas de Bandeirantes, que utilizam a Rota dos Ciclistas para lazer e saúde”, explica o deputado. Romanelli afirma que o pedido da implantação de ciclovia atende à demanda dos ciclistas de Bandeirantes e região, que não têm qualquer tipo de segurança para a prática de esporte, considerando que o referido trecho sequer possui acostamento.