Rotary platinense homenageia Tânia Bardal

Pelo Dia Internacional da Mulher

O Rotary de Santo Antônio da Platina/Distrito 4710, esteve em festa nesta semana.

Comemorou-se o Dia Internacional da Mulher em uma reunião festiva conjunta com a Associação de Senhoras de Rotarianos.Durante o evento, foram realizados diversos sorteios, entrega de presentes e lembranças. Foi um momento especial de companheirismo.

A convidada Tânia Canto Bardal, enfermeira e ex-secretária municipal da saúde, foi homenageada pelo trabalho e dedicação em prol do município platinense e do Rotary Clube (fotos).

O presidente, advogado Michel Ângelo Calheiro Cabral do Amaral, agradeceu aos membros do clube de amizade e a Associação de Senhoras de Rotarianos, que através de seus serviços têm proporcionado melhorias à comunidade.E encerrou a reunião parabenizando todas as mulheres pelo seu dia com a seguinte frase : “Que a verdadeira essência desta data seja sempre lembrada por todos nós”.