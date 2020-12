Além do presidente estadual do Cidadania , mais cinco parlamentares da sigla estão na lista

Cinco deputados federais e uma senadora do Cidadania passaram a integrar Elite Parlamentar 2020, levantamento feito pela empresa Arko Advice a partir da atuação e da influência de deputados e senadores no Congresso.

A pesquisa destacou que, nestes quesitos, os deputados Rubens Bueno (PR), Arnaldo Jardim (SP), Carmen Zanotto (SC), Daniel Coelho (PE) e ainda Marcelo Calero – classificado como parlamentar que será observado mais cuidadosamente, estão entre os destaques da Câmara e do Senado, onde a líder Eliziane Gama (MA) foi escolhida entre seus pares.

Vice-presidente nacional do partido, Rubens Bueno foi selecionado para integrar o time da elite porque é “debatedor e relator da regulamentação do teto remuneratório do serviço público”, instrumento para acabar com os supersalários.

A Arko Device salienta que os parlamentares escolhidos para compor a elite do Parlamento são “aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos e sobre a elaboração da agenda legislativa”. O levantamento elegeu para a elite do parlamento 103 parlamentares, sendo 70 deputados e 33 senadores.

Premiado

Esta não foi o primeiro reconhecimento recebido por Rubens Bueno. Em julho ele foi apontado pela 12ª vez na lista dos “100 Cabeças do Congresso Nacional”. A relação que aponta os 70 parlamentares mais influentes da Câmara e os 30 do Senado é publicada anualmente pelo Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar). Dos 33 parlamentares do Paraná, apenas sete aparecem na lista.