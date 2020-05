Rubens Bueno quer explicação sobre auxílio de R$ 113 milhões para militares

Quase 190 mil militares pediram o auxílio emergencial

O vice-presidente nacional do Cidadania, deputado federal Rubens Bueno (foto), protocolou Requerimentos de informações aos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, cobrando explicações do pagamento de R$ 113 milhões para quase 190 mil militares da ativa, da reserva, reformados, pensionistas e anistiados do auxílio emergencial de R$ 600. No pedido, o deputado ainda solicita o ressarcimento de todos os valores pagos indevidamente.

Na solicitação, o parlamentar questiona o número exato de servidores militares que eventualmente receberam o auxílio emergencial indevidamente; a forma de cadastramento realizada por esses servidores para obter o benefício, se ocorreu por equipamentos particulares ou a partir de estrutura própria dos quarteis a que pertencem.

Rubens Bueno ainda pede o detalhamento do total despendido até o momento com o pagamento indevido a esses servidores; o estágio em que se encontra a apuração dos eventuais crimes cometidos por esses servidores militares e previsão de abertura de processos administrativos disciplinares e penais contra os responsáveis e procedimentos para a restituição dos valores pagos indevidamente; além de informações precisas sobre as medidas tomadas pelas pastas para evitar futuros pagamentos indevidos do auxílio emergencial.

Não foram um, dois, três ou uma dúzia de militares que pediram o auxílio por “engano”. Foram quase 190 mil. Queremos saber se havia alguma estrutura montada dentro das unidades militares para fazer esse tipo de procedimento, o que representaria, sem dúvida, uma organização criminosa capitaneada por parte de alguns que não respeitam a farda ”

No pedido, o deputado ressalta ainda que “é importante ter conhecimento da real extensão e forma desse crime”, de solicitar e obter indevidamente o auxílio emergencial. “Em outras palavras, precisamos saber se a prática foi adotada por indivíduos voltados a transgredir a lei, com o agravante do momento de aguda crise por que passamos. A apuração dos crimes e o julgamento dos culpados devem ser tratados como prioritários para que o dinheiro do auxílio emergencial chegue a quem é de direito”, resumiu.

No requerimento, o deputado ainda pede para a direção da Câmara dos Deputados o envio, o mais rápido possível, em caráter emergencial, dos questionamento aos ministros.