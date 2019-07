Sábado e Domingo especial no Complexo de Lazer O Pescador

Junte a família e aproveite!

Se você ainda não definiu a programação para o final de semana, uma ótima dica é aproveitar as atrações e ofertas do Complexo de Lazer O Pescador em Ribeirão do Pinhal – PR.

Neste Sábado (27/07) haverá uma seleção de mega combos para os amantes de preço especial e qualidade superior. Porções e bebidas por valores especiais.

E no Domingo (28/07) tem muita música no Complexo de Lazer O Pescador🎼. À partir das 12h30 tem Thaty Tomáz tocando o melhor do Sertanejo Universitário e Raiz. E as 16h30 o melhor do sertanejo com Wilson Reis.🎵

Além das paisagens exuberantes, no complexo você pode aproveitar o melhor da gastronomia regional, passeio de pedalinho, área kids e souvenirs da loja do café container.

Aproveite a melhor programação do final de semana!

O Pescador está localizado na Av. Silveira Pinto, 838 |Ribeirão do Pinhal

☎ (43) 3551-2893

📱 (43) 99837-2682

🎣🎣 www.opescadornanet.com.br