O pleito será disputado no próximo dia 15 de novembro

O ex- prefeito por dois mandatos de Salto do Itararé, Israel Domingos (PDT) é pré-candidato à chefia do executivo novamente e conta com um apoio importante.

O deputado federal licenciado e atual secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, manifestou suporte aos pré-planos de governo no município.

Acompanhe o vídeo abaixo: