Santana do Itararé: Sepultado corpo de criança morta em acidente

Fatalidade comoveu todo o Norte Pioneiro nesta semana

O corpo de Nicolas da Silva Souza (fotos), de quatro anos, foi sepultado na manhã desta segunda-feira, dia 15, em Santana do Itararé. Ele perdeu a vida em torno de 11h50m de domingo, dia 14, no bairro rural conhecida como Varginha, na Fazenda Ferreira, em Santana do Itararé.

O pai estava operando um Massey Ferguson, subsolando (ação mecanizada antes do preparo do solo na descompactação de camadas adensadas) e numa fatalidade atingiu a criança.

A vítima foi levada pelo desesperado genitor ao hospital local, mas não resistiu.

O Instituto Médico Legal(IML) de Jacarezinho levou o corpo foi entregue para ser sepultado pela família nesta segunda.A morte comoveu o pequeno município do Norte Pioneiro, de apenas 5.300 habitantes. O pai é o produtor de leite José de Jesus de Souza, e a mãe, Suzi.