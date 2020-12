Serão fixadas 12 unidades em entradas/saídas da zona urbana

Durante reunião na tarde desta terça-feira, dia primeiro, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (sobre questões de segurança no meio rural), o secretário municipal de Planejamento, Airton Sérgio Diniz, revelou que será retomado um projeto de 2019.

Já com previsão orçamentária, mas ainda com detalhes a serem alinhavados para 2021, a iniciativa prevê a instalação de 12 câmeras de vídeo em entradas/saídas da zona urbana do município, o que deve inibir ações criminosas.

Entre os principais motivos, será possível descobrir a rota de fuga de assaltantes, por exemplo, além do monitoramento da movimentação de marginais.

Ainda não estão definidos os locais exatos da instalação, o que deverá ocorrer no ano que vem.

Veja a matéria de dezembro de 2019 sobre o assunto: https://npdiario.com/especial/prefeitura-platinense-vai-instalar-cameras-de-monitoramento/