Santo Antônio recebe curso de formação política para pré-candidatos

Preparação para o pleito deste ano no Norte Pioneiro

O tradicional curso de formação política para pré-candidatos a vereador do Cidadania23 Paraná terá em 2020 a sua quinta etapa, on-line, na manhã deste sábado, dia 20. Organizado pelo diretório estadual e pela Escola de Formação Política Dr. Luiz Felipe Haj Mussi, o curso é de caráter obrigatório para quem deseja ser candidato pelo partido.

Essa edição contará com a presença dos pré-candidatos dos municípios das regiões de Paranavaí, Santo Antônio da Platina e Umuarama.

O coordenador regional de Santo Antônio da Platina, Francisco Proença Junior, afirmou que “o curso de formação política para pré-candidatos é um exemplo que muito orgulha os filiados do nosso partido. Realizado há muitos anos, o curso é exigência para concorrer às eleições pelo partido. Esse é um diferencial do cidadania23, que proporciona o mínimo de preparo para quem pretende exercer um cargo público, sempre com respeito e ética na política. Esse ano viveremos uma experiência única do curso on-line. Esta é a nova realidade em que fomos inseridos e inclusive conheceremos em detalhes esse chamado “novo normal” de aproximação com os eleitores, a qual veio para ficar”, afirmou.

Material

Destacando também que devido a mudança da plataforma utilizada para a realização do curso, todo o material utilizado durante a formação já estará disponível no site do partido http://www.cidadania23pr.org.br.