Santuário Jesus Misericordioso atrai religiosos ao alto do Morro do Bim

Local já recebeu centenas de manifestações religiosas e possui vista privilegiada

O Santuário Jesus Misericordioso (fotos) está quase na etapa final. Situado no alto do Morro do Bim é, seguramente, um dos locais públicos mais visitados em Santo Antônio da Platina, por oferecer uma visão ampla e panorâmica da zona urbana e onde foi instalado o Cristo Redentor em 1998.

A altitude é de 668 metros.

A peça, feita por um motorista aposentado, João Batista de Oliveira, anos depois foi voluntaria e completamente restaurada pelo artista plástico Marcos Almeida

Os cristãos especialmente os católicos sobem até mesmo a pé, meditando, fazendo orações e participando de missas como na Páscoa e procissão penitencial na Sexta-Feira Santa, entre outras programações. No morro também há antenas retransmissoras de TV instaladas.

De 2002 até hoje Dona Lázara Ribeiro Petreche (fotos), que tem 77 anos de idade, mais algumas amigas (que pediram para não serem citadas) capinaram, plantaram árvores , produziram canteiros de flores, colocaram cadeiras, imagens

O santuário fica aberto todos os dias para visitação e as fiéis rezamos todos os dias às 15 horas o Terço e a Novena da Misericórdia.

A ideia é construir uma concha acústica e servir de templo para outras religiões também.

Quem se interessar pode procurar pessoalmente o local, caso alguém queira mais informações ou fazer doações o contato é (43) 99985-0116.