Saúde autoriza treinos físicos para clubes de futebol profissional

Podem competir na etapa final do Campeonato Paranaense

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta segunda-feira, dia 25, a liberação para a volta dos treinamentos físicos presenciais dos clubes de futebol profissional do Paraná com calendário esportivo completo (foto principal, Nikão, do Athetico) . A exigência é que sejam seguidos todos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento social para evitar a proliferação do coronavírus no Estado.

Em ofício encaminhado à Federação Paranaense de Futebol (FPF), a Secretaria da Saúde deixa claro que a permissão é válida somente para trabalhos físicos da categoria profissional, não valendo para atletas inscritos nas divisões de base dos clubes.

AGUARDAR RECOMENDAÇÕES – Ainda de acordo com o texto, os treinamentos coletivos (trabalhos técnicos que simulam situações de jogo), em que há um agrupamento de atletas, devem necessariamente aguardar recomendações da própria autoridade sanitária, ainda sem uma data específica para ocorrer.

O mesmo vale para a disputa de partidas oficiais, como o retorno do Campeonato Paranaense, ou de treinamento (jogos-treino ou amistosos), que também devem aguardar deliberação posterior da secretaria.

As normativas, reforça a Secretaria da Saúde, poderão ser revistas a qualquer momento. Os critérios adotados são objetivos, técnicos e científicos e levam em consideração a transmissão comunitária, a situação epidemiológica do Covid-19 e a possibilidade de saturação do sistema hospitalar no Paraná.

PROFISSIONAIS – A medida publicada nesta segunda-feira, dia 25, autoriza, além do retorno às atividades de atletas profissionais, também árbitros e assistentes, em quantidade necessária para atender as normas na Fifa, CBF e categoria superior na própria FPF, bem como as equipes técnicas dos clubes paranaenses com calendário nacional para 2020.

Libera ainda os clubes que podem competir na etapa final do Campeonato Paranaense, em número não superior a nove.

FEMININO – Em relação às atletas femininas de clubes profissionais, somente os que possuírem calendário nacional confirmado pela CBF poderão reiniciar os treinamentos.