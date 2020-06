Saúde de Ibaiti realizou mais de 24 mil atendimentos em 2019

Psiquiatria está entre as consultas especializadas

O município de Ibaiti realizou 24.834 procedimentos médicos entre consultas e exames clínicos junto ao Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro no ano de 2019. Os dados se referem aos atendimentos realizados exclusivamente pelo CISNOPI na cidade de Jacarezinho. No balanço não constam os atendimentos médicos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde nas unidades médicas do município, como Posto Central, UBS nos bairros e Fundação Hospitalar de Saúde Municipal.

Entre os atendimentos realizados estão consultas especializadas nas áreas de pneumologia, urologia, pediatria de alto risco, psiquiatria, otorrinolaringologia, ortopedia, ginecologia geral, neurologia, mastologia, dermatologia, infectologia entre outras especialidades. Também foram realizados exames especializados como tomografia computadorizada, ultrassonografia, eletroneuromiografia, ressonância magnética, exames laboratoriais entre outros.

Os pacientes de Ibaiti são transportados para Jacarezinho e outros centros do Estado para atendimento de média a alta complexidade por dois ônibus adquiridos pela atual administração no ano de 2018 com todo o conforto necessário para este tipo de transporte. Os veículos possuem capacidade para 45 passageiros, poltronas reclináveis, ar condicionado e elevador para embarque e desembarque de cadeirantes.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o grande número de atendimento junto ao CISNORPI representa a preocupação da Administração Pública em relação a saúde da população nos últimos anos. “Estamos fazendo o nosso trabalho sempre da melhor maneira com o objetivo e atender a nossa população de Ibaiti. Cuidar da saúde da nossa gente sempre foi minha meta como médico e a Saúde é a principal pauta da nossa administração como gestor público”, disse o prefeito.