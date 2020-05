Secretaria de Educação estreia série motivadora amanhã

Experiência motivadora para mais de um milhão de estudantes

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) estreia nesta quarta-feira, dia 27, o “Aula Show”, uma série de vídeos com a presença de personalidades paranaenses que vão contar sua ligação com a Educação.

A série contará com um vídeo por semana, sempre nas quartas às 18 horas Os convidados falarão sobre como as escolas, os professores e a Educação ajudaram na formação profissional e de valores pessoais.

Queremos mostrar aos nossos jovens como a educação, os professores, as escolas podem fazer toda a diferença na vida. Ter a presença destas personalidades vai trazer uma nova perspectiva de futuro para nossos alunos, que poderão ter neles exemplos de profissionais de sucesso nas suas áreas”

As aulas serão exibidas nos canais de TV Aberta e do Youtube do Aula Paraná e serão uma experiência motivadora para os mais de um milhão de estudantes da rede estadual do Paraná.