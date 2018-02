Seguranças de carro forte mataram vereador e não bandidos; velório no Salão Paroquial

Corpo será sepultado nesta quarta-feira no Cemitério Municipal de Barra do Jacaré

O comerciante Edival do Nascimento (foto em preto e branco), de 50 anos, prestou depoimento à polícia civil e informou que ele e os colegas vereadores foram confundidos como ladrões dos carros-fortes na ação criminosa da manhã desta terça-feira, dia seis, na BR-376, em Palmeira, perto de Ponta Grossa.



Segundo o que afirmou, os três foram feitos reféns pelo bando e, quando o helicóptero começou a sobrevoar o local, os marginais correram para o mato às margens da rodovia. Os seguranças da empresa de transportes de valores, confusos, atiraram pensando que os políticos integravam a quadrilha e acabaram acertando a cabeça de “Coruja”, que cumpria o segundo mandato e a cabeça e pescoço de Miguel Calixto (PSD), que está na UTI do Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa.

Daniele, irmã mais velha da vítima fatal, por telefone disse na início da noite de hoje ao npdiario que Elton Alexandre de Aguiar Matta (PV), de 36 anos, deixou um filho de dez anos chamado Vítor Hugo(e não Natan como chegou a ser noticiado) e que o corpo será velado no salão paroquial e não mais no Centro Cultural.O horário ainda não foi definido, mas o sepultamento do corpo será nesta quarta-feira, dia sete.

O prefeito da Barra do Jacaré, Adalberto de Freitas Aguiar(PR), conhecido como “Berano” coincidentemente também viajava a Curitiba quando aconteceu a tentativa de roubo. Ele decretou luto por sete dias pela morte do vereador Elton Alexandre de Aguiar Matta (PV). As sedes do executivo e da câmara de vereadores mostram luto (foto).

A Polícia Militar (PM) confirmou a morte da terceira pessoa no caso da tentativa de assalto a cinco carros-fortes na BR-376, na manhã desta terça (6), na região dos Campos Gerais do Paraná. A terceira morte é de um suspeito de participar da ação, baleado em confronto com a policia, a cerca de 5 quilômetros do local do crime.

As vítimas, identificadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), são, além do vereador,o caminhoneiro Vilson Pereira, de 41 anos,de Francisco Beltrão e um bandido.

Até agora, dois assaltantes foram presos. A estimativa da polícia é de que de 10 a 15 pessoas participaram da ação. Eles estavam fortemente armados. Segundo o delegado Rodrigo Brown, do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cinco carros foram usados durante a ação, além de duas metralhadoras ponto 50, três fuzis e pistolas. A polícia também apreendeu grande quantidade de munição e explosivos, que seriam usadas para abrir os cofres localizados dentro dos carros-fortes.

Veja mais informações nestes links:

https://npdiario.com/capa/vereador-morto-era-professor-em-barra-do-jacare-e-santo-antonio-da-platina/

https://npdiario.com/capa/vereador-de-barra-do-jacare-morre-assassinado-durante-assalto-carros-fortes/

https://npdiario.com/capa/vereador-assassinado-iria-se-encontrar-com-romanelli-em-curitiba/