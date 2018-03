Semana do Consumidor com descontos de até 50% em Jacarezinho

A partir desta segunda-feira

A Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho, ACIJA, a partir desta segunda-feira (12) até sábado (17), a Semana do Consumidor no comércio local. Ao todo, mais de 30 lojas aderiram à campanha. Haverá promoções de até 50% em determinados locais e produtos.

As lojas participantes serão identificadas com balões pretos para chamar atenção dos consumidores. A atual presidente da ACIJA, Ana Carla Molini (foto), que assumiu em fevereiro, comentou sobre a campanha para fortalecer o comércio de Jacarezinho. “Fica a critério de cada lojista os produtos que vão estar em promoção, o que eles vão estar ofertando. Venha para o comércio de Jacarezinho”, destacou.

“Também temos uma parceria junto com o SESC e no sábado (17) vamos ter algumas brincadeiras na rua para as crianças. Queremos convidar os pais para trazer os filhos e prestigiar. É sem custo nenhum. É um dia diferente”, disse Ana Carla. “O lojista que ainda não aderiu, ainda dá tempo de participar da Semana do Consumidor. É só entrar em contato com a associação comercial e ver a forma de participar”, completou.

Campanhas – No começo de abril a ACIJA também promove o tradicional Liquida Tudo do comércio de Jacarezinho. A data ainda está em definição e deverá ser divulgada ainda na primeira quinzena de março. Ana Carla garantiu ainda que haverá campanhas de Dia das Mães, Dia das Crianças e que a ACIJA já começou se mobilizar para realizar a campanha de Natal.

“Já fizemos com nosso grupo a reunião e já estamos pensando e lançando a campanha do natal. Por isso que queremos ter como prioridade, unir esses lojistas, ouvir eles, porque, mais gente tem mais força e conseguimos fazer um natal diferente, porque esse último natal foi uma tristeza só. Queremos trazer alegria, luz. Jacarezinho merece coisas boas e nossa população merece coisas boas e não dá mais tristeza do que assistir o último natal dessa cidade. Precisamos começar trabalhar já para ter um natal melhor”, afirmou a presidente da ACIJA.

Ana Carla Molini também enfatizou que pretende como presidente da ACIJA, unir e fortalecer o comércio de Jacarezinho, além de oferecer mais opções para os consumidores. “Queremos ouvir o lojista para tentar unir e trabalhar em prol de melhoras. Sabemos que passamos por momentos difíceis, por crises, mas temos que superar e deixar nossa cidade mais motivada, mais bonita, nosso comércio com melhor atendimento. A associação vai trabalhar em cima disto. Vamos trabalhar para trazer novidades, produtos novos e dar uma movimentada no comércio de Jacarezinho”, finalizou Ana Carla.