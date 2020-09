Senador Flávio Arns se filia ao Podemos

Político paranaense estava vinculado ao partido Rede Sustentabilidade

O Senador Flávio Arns veio a público nesta terça-feira, dia primeiro, para informar sua filiação ao Podemos; convite de Alvaro Dias, líder do partido no Senado Federal.

‘O ingresso no Podemos consolida um alinhamento muito produtivo da bancada paranaense e possibilita estarmos ainda mais fortalecidos e unidos em favor das pautas que resultem em benefícios para nosso estadO”

“Ao mesmo tempo, agradeço à Rede Sustentabilidade pela caminhada que construímos em conjunto no decorrer dos últimos anos. Nosso diálogo permanece aberto e tranquilo, a favor de tudo o que for necessário para o bem de nossa sociedade. Aproveito a oportunidade para reforçar o compromisso do nosso mandato com a construção de um Paraná e um Brasil desenvolvido e justo para todos. Vamos em frente!”, acrescentou.