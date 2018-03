Sepultado corpo de Jocimar Paiva aos 34 anos

Em Santo Antônio da Platina

Jocimar Alberto de Paiva (foto) , faleceu em Arapongas e seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista,em Santo Antônio da Platina.

Ele esteve internado na Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Jacarezinho e depois foi transferido para o Hospital joão de Freitas de Arapongas, onde novamente sofreu um infarto

Jocimar era conhecido com Marcinho do Jacarandá e irmão do Josi da Aramon(Colaborou Queiroz Filho).