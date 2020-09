Sesc realizará maratona solidária no Norte Pioneiro

Participante deverá usar a hashtag #sescmaratonasolidaria

A partir do dia 27, último domingo deste mês, o Sesc (Serviço Social do Comércio) realizará uma maratona solidária. De acordo com a organização, “Uma prova inédita pela saúde dos paranaenses”. O Norte Pioneiro participará.

Os inscritos terão 13 dias para concluírem o percurso de 40 km. Eles deverão utilizar o aplicativo do Sesc e registrar a quilometragem percorrida por dia ao término de cada percurso. No encerramento do evento, dia nove de outubro, será promovida uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, apresentando os resultados finais.

Uma corrida estacionária, de 2.195 metros, será executada para completar a distância oficial de uma maratona: 42.195 metros.