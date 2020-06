Shopping intensifica protocolos de segurança

“Queremos garantir a tranquilidade de todos em Ourinhos”

Os primeiros dias de reabertura controlada do Ourinhos Plaza Shopping chamam a atenção pela quantidade de medidas preventivas adotadas pela superintendência para garantir a segurança de clientes, colaboradores e fornecedores. Quando o Decreto Municipal de flexibilização do comércio e serviços normatizou as diretrizes estaduais, o primeiro shopping center de Ourinhos colocou em prática diversos protocolos internos, chegando a editar uma cartilha de orientação para os lojistas.

Além das recomendações prévias dirigidas a lojistas e funcionários, o Ourinhos Plaza iniciou logo no primeiro dia um programa especial de sanitização de todo o shopping. Também definiu cálculos para a limitação da capacidade máxima de atendimento das lojas e áreas comuns, implantando sinalização de distanciamento entre as pessoas em todo o perímetro do shopping, com comunicação educativa dos corredores aos banheiros, incluindo a praça de alimentação. Outra medida foi a prática de renovação e circulação de ar.

Na parte externa, as cancelas de acesso ao estacionamento foram automatizadas para evitar que o cliente tenha contado com os equipamentos.

Queremos garantir a tranquilidade de todos que vierem ao Ourinhos Plaza com medidas efetivas de prevenção”

Na entrada principal, a única liberada para acesso ao shopping, bombeiros civis aferem a temperatura das pessoas e orientam para o uso obrigatório de máscara. O Ourinhos Plaza também está disponibilizando álcool em gel 70% e máscaras.

HORÁRIOS – As lojas estão funcionando de segunda a sábado, das 14h às 20h. Aos domingos, as lojas não funcionarão, abrindo somente os serviços essenciais. A Praça de Alimentação funciona todos os dias, de segunda a domingo, em dois períodos: das 11h às 15h e das 19h às 23h. Cinemas e Parque de Diversões permanecem fechados. O Amigão Supermercados abre de segunda a sábado, das 8h às 22h; aos domingos e feriados, das 8h às 20h. A Lojas Americanas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14 às 20h.