Show de Prêmios em prol de hospital platinense

No próximo dia 27

O principal prêmio do 2º Jantar com show de Prêmios em prol ao Hospital Nossa Senhora da Saúde será um carro quatro portas (Fiat Mobi) O KM(foto).

A iniciativa será realizada na noite do dia 27 (sexta-feira que vem), no Pedrão Espaço e Eventos, no Recinto de Leilão (EFAPI), em Santo Antônio da Platina.

Ainda restam algumas das 300 cartelas a serem vendidas. Cada uma dá direito a dois jantares com bebidas inclusas, ao custo de R$ 650,00.

Além do automóvel, haverá bingo de duas motocicletas CG Start 160 cc (foto) e uma motoneta Honda Elite 125cc.