Sicredi dá nome à principal competição de Futsal no Paraná

Com participação de 14 equipes

A Série Ouro do Campeonato Paranaense Sicredi de Futsal começou a ser disputada no último sábado (14), com partidas em Pato Branco, Cascavel e Foz do Iguaçu. A competição tem a participação de 14 equipes que disputam o troféu em quatro fases distintas e, em 2020, conta com o patrocínio do Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados em todo o país e que detém o naming rights do torneio.

Um dos principais apoiadores do futebol brasileiro, o Sicredi também é patrocinador oficial das séries Prata e Bronze da competição. “O Futsal é um dos grandes esportes do Paraná, com uma relevância extremamente grande em diversas regiões do estado. Estar ao lado desta competição vai ao encontro dos nossos valores: apoio e presença regional, junto à comunidade. Não poderia ser diferente com o Futsal. Estamos muito felizes em dar o nome à competição, que já revelou grandes talentos para o Brasil”, afirma o gerente de Marketing da Central Sicredi PR/SP/RJ, Rogério Leal.

Pelo regulamento, a primeira fase do campeonato terá apenas um turno, por pontos corridos, disputado pelas 14 equipes. Ao final da primeira fase, as quatro equipes com melhor colocação estarão classificadas diretamente para as Quartas de Final. Já os times classificados entre 5º e 12º lugares estarão classificados para as Oitavas de Final. O campeão Paranaense da Série Ouro Sicredi receberá um prêmio de R$ 40 mil e a vaga para representar o Paraná na Taça Brasil de Clubes.

Apoio ao esporte

Há alguns anos, o Sicredi vem consolidando a sua marca no futebol brasileiro, como patrocinador de competições como o Paulistão Sicredi, Campeonato Carioca e Copa São Paulo de Futebol Júnior. A instituição financeira cooperativa também renovou, pelo quinto ano consecutivo, o contrato de patrocínio à Copa do Brasil.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).