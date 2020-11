Norte-pioneirense finalista no concurso culinário ‘Caminhos dos Campos’

Promoção especial é da Rede Paranaense de Comunicação

Mônica Ribeiro da Silva (fotos), moradora de Siqueira Campos, está representando o Norte Pioneiro no concurso Caminho dos Campos, organizado pela RPC – uma emissora paranaense. Seu trabalho na área da culinária proporcionou a classificação atual como finalista, possuindo agora apenas mais sete concorrentes.

A votação teve início no domingo e se estenderá até dia 30. Entretanto, de acordo com o site oficial, o resultado será divulgado apenas no dia seis de dezembro, primeiro domingo do mês.

Ela é sobrinha do fotógrafo platinense Celso Ribeiro.

Prato finalista do programa Caminhos dos CamposApesar da participante ser de Santo Antônio da Platina, seu prato (Alcatra ao molho de vinho com pinhão) está ligado à Ponta Grossa, uma vez que a divisão é feita pelas regionais da instituição e não pelo município de origem. Veja abaixo como o prato está disponibilizado no concurso:

Mônica, de 42 anos, trabalha na área da culinária junto com sua filha, Lara Ribeiro Kukel, há quatro anos.

Juntas administram o negócio da família, uma confeitaria artesanal que atende o público via delivery. Todas as encomendas são realizadas pelos números (43) 99924-0107 e (43) 8804-7209, ou pelo Instagram @candykukel:

Sou fã do programa e sempre acompanho; cozinho desde os 11 anos, é a minha paixão. Também é uma alegria estar participando e representando a nossa regional. Gostaria de pedir o voto de todos para, juntos, trazermos o prêmio inédito à região”

Entre no link e vote quantas vezes quiser no último prato (Alcatra ao molho de vinho com pinhão): https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/receitas-paranaenses/votacao/qual-receita-deve-vencer-o-concurso-de-receitas-2020-do-caminhos-do-campo-2268f4f8-f687-4a9e-b9e8-6fef44b22b3d.ghtml

