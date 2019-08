Startup platinense abre vagas para vendedor Interno – Inside Sales

Do Grupo Albergoni & Souza

A startup é do segmento de arquitetura, engenharia, construção e decoração. Já está sendo desenvolvida há um pouco mais de 2 anos, vem se destacando no senário regional de inovação.

A plataforma facilita a forma de encontrar e contratar profissionais e empresas desse segmento, de uma forma rápida, segura e regionalizada.

A empresa exige que o candidato tenha responsabilidade, comprometimento e um bom relacionamento pessoal, já que a equipe é super unida, no momento o grupo conta com 10 colaboradores, entre eles estão: produtores de conteúdos áudio visual, analista de sistemas, engenheiro de software e especialistas em marketing digital.

Descrição da vaga

Local: Santo Antônio da Platina.

O vendedor ficará encarregado em manter contato com oportunidades de clientes que já estão em nossa lista, deverá seguir uma linha de negociação com script pré-definido.

Todas as vendas serão realizadas por telefone internamente.

Atividades a Serem Desenvolvidas

• Prospectar clientes de forma ativa;

• Encantar e surpreender os potenciais clientes;

• Realizar reuniões com leads já qualificados por nossos analistas de prospecção.

• Utilizar nosso CRM para anotar e controlar a agenda de reuniões.

Requisitos e Qualificações

• Ter ensino médio completo;

• Experiência em vendas por telefone e/ou atendimento;

• Ótima comunicação escrita e verbal;

• Motivar-se com grandes desafios;

• Ter muita energia, ser muito comunicativo e proativo.

Pode Ser Um Diferencial

• Estar cursando ensino superior;

• Experiência com vendas complexas ou B2B;

• Conhecimento em funil de vendas ou marketing digital.

Tipo de vaga: Efetivo/CLT

Salário: R$1.200,00 /mês + Comissão.

A oportunidade é muito boa, reconhecimento, crescimento da organização em forma horizontal e o desejo por inovação é a cultura que prezamos.

Quem tiver interesse em bater um papo com o pessoal do grupo ou puder indicar um conhecido que tenha conhecimentos em vendas, por favor, indique enviar o curriculum no email: [email protected]

Quem tiver interesse em bater um papo com o pessoal do grupo ou puder indicar um conhecido que tenha conhecimentos em vendas, por favor, indique enviar o curriculum no email: [email protected]