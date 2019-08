Sucesso na 4ª edição do Baile do Rubi promovido pela OAB

Em Santo Antônio da Platina

O recente evento foi organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Subseção de Santo Antônio da Platina, e aconteceu no Luz de Lua Espaço Musical.

Numa noite agradável, com atração especial da Banda Aramaçã(foto e vídeos) e do DJ Residente Luz de Lua, com traje social, a iniciativa chegou à quarta edição com ampla participação da sociedade do Norte Pioneiro.

Destaque para os líderes presidente da subseção Aílson Levatti e conselheiro da OAB do Paraná, Pedro Pavoni, e o prefeito Professor Zezão Coelho.

Realização:

OAB Santo Antônio da Platina, Caixa de Assistência dos Advogados e Comissão de Eventos.

Fotos: Paulo Ribeiro