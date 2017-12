Atleta do NP participa do Ironman 2017

Alex Borlachenco é formado em Educação Física e Personal Trainer

O Ironman 70.3 Fortaleza Brasil, que aconteceu em Fortaleza (CE) teve uma repercussão nacional ainda maior devido à morte de um triatleta na prova de natação.

Ironman é uma modalidade de triathlon (palavra grega que designa uma atividade esportiva composta de longas distâncias e significa, em inglês, ‘Homem de Ferro’ ) colocação apropriada para definir a competição que envolve três modalidades: natação, ciclismo e corrida.

A recente largada foi na região do Marina Park, à Avenida Presidente Castelo Branco. O atleta do Ironman compete às três modalidades sem interrupção o que exige muito esforço, pois a natação envolveu 1.9km, seguido de 90 km de ciclismo e 21,1km de corrida em um percurso técnico, plano e rápido.

O Professor de Educação Física e Personal Trainer, de Santo Antônio da Platina, Alex Borlachenco, participou dessa competição no Ceará e agradeceu o incentivo dos amigos e familiares, assim como destacou a dificuldade da competição. “Foi muito bom. Deu tudo certo, graças a Deus. Aprendi que, para fazer uma prova dessa, tem que se preparar mais, há muitas variáveis”.

Alex trabalha como personal trainer e é reconhecido por sua postura bastante profissional, exigente e comprometida. Ele também integra a equipe da Associação dos Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) e é noivo de Tatiele Tomba, também personal e formada em Educação Física e competidora em corrida de rua e ciclismo, que o acompanhou incentivando no Ironman.

As temperaturas normalmente são altas em Fortaleza com umidade do ar oscilando entre 58 e 62% e o vento, muitas vezes, em torno de 27 km/h. Com esta realidade, pensa-se que apenas o calor seria o maior obstáculo principalmente na natação e, segundo Alex a maior dificuldade no dia da prova “foi o vento contra que te segura”.

Diante e sua participação no Ironman Além destacou que “foi uma experiência única, que reforçou ainda mais a minha opinião sobre como o esporte e toda a disciplina que ele envolve pode tornar as pessoas mais fortes, humanas e maduras”. E acrescentou: “Deixo minha gratidão por todos os profissionais, amigos e familiares que me acompanharam e me ajudaram durante a preparação”.

Texto: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario

Fotos: Divulgação