Tragédia de Ribeirão do Pinhal: sepultamentos de corpos hoje e amanhã

Alguns defendem culpa e outros a inocência do PM envolvido; npdiario não julga ninguém

O 12 de outubro – que vai demorar para ser esquecido em Ribeirão do Pinhal, em função do duplo assassinato que se transformou em notícia em todo o Paraná – terá como desfecho o julgamento de uma pessoa pela Justiça dentro de alguns meses.

O npdiario foi o primeiro a acompanhar e noticiar e atualizar os detalhes do caso, sendo insultado em comentários pelos que defendem a culpa e por aqueles que creem na inocência do policial militar envolvido no rumoroso fato. Assim, cumprimos nosso objetivo de praticar um Jornalismo imparcial dando espaço para o contraditório.

O corpo da vendedora Alessandra da Silva Nunes (fotos) , 36 anos, foi velado a partir das 17 horas na Capela Municipal de Ribeirão do Pinhal) e o enterro realizado às 19h25m no cemitério local nesta segunda-feira, dia 12.

Já o corpo do trabalhador rural Nei Silvério (fotos), 38, está sendo velado na Funerária São Carlos (rua Desembargador Antônio Franco Ferreira da Costa) e será sepultado em torno de 9h15m desta terça-feira, dia 13, no cemitério municipal.

Todos os detalhes podem ser conferidos neste link: https://npdiario.com/policial/casal-e-assassinado-por-motivos-passionais-em-ribeirao-do-pinhal/

E também neste outro link sobre o mesmo assunto: https://npdiario.com/policial/delegado-autua-soldado-por-suspeita-de-homicidio-caso-tem-varias-versoes/