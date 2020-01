Veículos antigos atraem milhares ao centro de Andirá

Neste domingo no centro da cidade

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, promoveu neste domingo, dia 12, na praça Sant’Ana o 2º Encontro de Carros e Motos Antigos (fotos). Dezesseis municípios participaram com 96 inscrições.

O evento teve a missão de ativar uma agenda de evento turístico na cidade, juntamente com a tradicional Festa de São Sebastião, que atraiu bastante público também, inclusive da região.

Houve premiações (troféus) para Maior caravana, carro mais antigo, carro mais distante e carro destaque, instalada uma Praça de Alimentação, com várias opções gastronômicas, inclusive almoço completo.O Pároco Roberto realizou a benção.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sueli Nardoni, essas agendas mobilizaram as políticas de turismo de eventos, prospectadas pela gestão.

Ela agradeceu dona Ignes e Marinho, “aos voluntários que se doaram, aos funcionários da prefeitura, aos secretários: Meloso, Mauro e Ednyra, aos patrocinadores, a equipe da festa São Sebastião, aos expositores e também à Imprensa, enfim, a todos”, afirmou.

Foram mais de 100 quilos de alimentos doado a Paróquia São Sebastião para pastoral que ajuda as pessoas necessitadas.

Cidades: Andirá,

Bandeirantes,

Itambaracá,

Cambará,

Santo Antônio da Platina,

Palmital SP,

Ourinhos SP,

São Pedro do Turvo SP,

Salto Grande SP,

Jacarezinho,

Tomazina,

Santa Cruz do Rio Pardo SP,

Ibirarema SP,

Joaquim Távora,

Santa Cruz do Rio Pardo SP e

Cândido Mota SP.