Venha para a Cabana do Lago Park Restaurante

Boa comida e bebida e diversão para toda a família

Crianças e adolescentes em férias em casa acumulam muita energia… A Cabana do Lago Park Hotel Fazenda Restaurante recebe toda a família.

Enquanto elas brincam com segurança, todos relaxam.

Neste domingo, dia 22, Day Use + Almoço Kids por R$ 50,00

Incluso ao Day Use:

Play Ground

Passeios de Ponei

Passeios de Troller

Tirolesa, Pedalinhos, Caiaque e Stand up Paddle

Escorregador Atlantis

Reino das Aves, Quadra e Muito mais

Recreação com o Palhaço Estilingo.

Day Use Para Adultos R$ 50,00 com Refeições a Parte

Cardápio a La Carte com Deliciosos Cortes de Angus.

Domingão em Família é mais Especial Na Cabana

Informações via Whats 43 99977-1722 ou ligue 43 99650-0461.