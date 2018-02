Repercute morte de vereador ; veja vídeo com prisão

Na manhã de terça-feira na rodovia BR-376

O vereador do PV de Barra do Jacaré, Elton Alexanfre de Aguiar Mata (fotos) de 37 anos, morreu nesta terça, dia seis, assassinado.Ele era conhecido como “Coruja”.A BR-376 ficou interditada nos dois sentidos por causa da ocorrência policial ocorrida em torno de 8h30m no Km 536 da rodovia.Cinco carros-fortes foram alvo de uma tentativa de assalto.

A vítima estava com os também vereadores Edival Nascimento (PR) e Miguel Calixto (PSD).Eles viajavam para Curitiba.Miguel (foto de camisa verde ) , atleta amador, também foi alvejado e está num hospital de P.Grossa.

madtambém

Várias pessoas ficaram feridas pelos tiros e Coruja morreu no local.O outro vereador está num hospital de Ponta Grossa.

A Polícia Rodoviária Federal informou que os vigilantes que faziam parte do comboio conseguiram impedir a ação dos assaltantes em uma troca de tiros. A polícia chegou em seguida à ocorrência.

Pelo menos cinco bandidos foram baleados – três na rodovia e dois que se esconderam em um matagal.

Por causa da ocorrência, um congestionamento se formou nos dois sentidos da rodovia, que não tem previsão para ser liberada.Foi na região da Colônia Witmarsum, entre São Luiz do Purunã e Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Para assaltarem cinco carros-fortes que saíram de Curitiba os elementos tentaram arrombar os veículos e trocaram tiros com os vigilantes e a polícia, na altura do quilômetro 536. Sete pessoas foram baleadas no local, sendo cinco criminosos e dois inocentes.

Os bandidos não conseguiram roubar nada.

Para bloquear a rodovia, os bandidos utilizara um caminhão bitrem e fizeram a interceptação. Eles cruzaram os veículos na rodovia e desceram dando voz de assalto, disparando várias vezes. Durante a ação, os assaltantes também atiraram contra dois caminhões que passavam pela rodovia e ficaram atravessados na pista. Um dos veículos foi atingido enquanto passava pela ponte sobre o Rio Tibagi, onde o bando deixou uma caixa cheia de miguelitos(Apetrecho de metal, em forma de prego retorcido, utilizado principalmente por ladrões de banco, os quais são lançados na rua, durante o roubo, a fim de furar os pneus dos automóveis e impedir a aproximação de viaturas da polícia).

O motorista não ficou ferido e contou que antes de observar os assaltantes viu vários pregos na pista. “Quando vi eles já foram dando tiro, metralharam, mandaram descer do caminhão e fizeram com que eu atravessasse o caminhão na pista”, disse ele que foi abordado por dois homens armados com uma metralhadora e uma pistola.

Veja também: https://npdiario.com/capa/policia-caca-bandidos-do-assalto-aos-carros-fortes-veja-video-de-testemunha-em-panico/