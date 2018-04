Via Sacra da Unidade reúne milhares em Santo Antônio da Platina

Na manhã da Sexta-feira Santa

A tradicional Via Sacra da Unidade, mais uma vez, atraiu milhares de fiéis católicos no começo da manhã da Sexta-feira Santa, dia 30, em Santo Antônio da Platina.

Pastorais, grupos e movimentos subiram pela avenida Oliveira Motta rezando o rosário até o alto do Morro do Bim.

Foi visível a fé de todos, crianças, adultos e idosos.

Na chegada, em cima de um caminhão, hoube o encontro das cruzes e realizada uma Oração.

O padre Rosinei Tonietti liderou a caminhada religiosa.

Neste Domingo de Páscoa,devido o tempo instável não haverá celebração de Missa da Aurora no Morro do Bim.

Na igreja Matriz, missas 9h30m, 18 horas e 19h30m(fotos: Henrique Glovacki).