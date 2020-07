Platinense recebe alta da Covid-19 e é aplaudida (vídeo)

Muita emoção na saída do hospital nesta terça-feira

Maria Lúcia Utida (foto e vídeo) perdeu o marido no último sábado, dia 27. Ela também estava infectada com a Covid-19, mas nesta terça-feira, dia 30, recebeu alta do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

A ex-paciente foi aplaudida e, ainda de cadeira de rodas e emocionada, recebeu abraços e aplausos.

Lúcia tem 59 anos, tem três filhos e cinco netos.

Está em casa, se recuperando e fora de perigo.

