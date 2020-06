Wenceslau Braz voltará a ter partos e cirurgias

Maternidade e centro cirúrgico entregues nesta quinta-feira

Estão devidamente finalizadas as obras da maternidade e centro cirúrgico do Hospital São Sebastião, em Wenceslau Braz. Com a estrutura física pronta e equipamentos instalados, a estimativa é que partos e cirurgias voltem a acontecer até o fim de julho, após os últimos trâmites burocráticos serem resolvidos.

As obras saíram do papel após investimentos de quase R$ 1 milhão por parte do Governo do Estado com intervenção da prefeitura de Wenceslau Braz e representam a solução definitiva de um dos maiores problemas de saúde pública de toda história do município, que há sete anos está sem centro cirúrgico, desde que o antigo espaço foi interditado pela vigilância sanitária e posteriormente demolido. Desta forma, cidadãos precisavam se deslocar a outros hospitais da região para a realização de qualquer procedimento cirúrgico.

“Faz sete anos que não nascem brazenses, que nossas mães precisam ir para outros municípios para dar a luz. Faz sete anos que vidas são colocadas em risco porque em emergências não podíamos realizar uma cirurgia, mesmo simples, e tudo dependia de transferências de pacientes. Agora este problema tão grave está prestes a acabar. Ainda mais em meio a esta pandemia e tudo que estamos vivendo em questão de saúde, esta obra é fundamental para Wenceslau Braz”, destaca o prefeito Paulo Leonar.

O gestor público relembra ainda os esforços conjuntos de toda a sociedade para que essas obras fossem viabilizadas.

Na semana seguinte após as eleições de 2016 fui para Curitiba tratar desse assunto com o governo do Estado, assim como toda a diretoria do hospital e vereadores também lutavam por isso, que é uma questão de toda sociedade, que cobrou, que reivindicou e agora temos a solução. Agradeço muito nosso deputado Alexandre Curi, fundamental para essas obras acontecerem, todo o governo do Estado, que entendeu a importância da obra, deputado Diego Garcia, pela emenda para aquisição dos equipamentos, enfim, todos que lutaram para este sonho se realizar”

A emenda citada pelo prefeito garantiu a aquisição dos equipamentos para equipar a nova estrutura, em um valor de R$ 350 mil. Toda a instalação dessa aparelhagem foi igualmente concluída.

A nova maternidade e centro cirúrgico tem uma metragem total superior a 400m², em um total de 14 ambientes, que incluem duas salas cirúrgicas, área para recém nascidos, pós operatório, espaço para vestiário e esterelização, entre outros. As obras tiveram início em agosto de 2018.

Paralelamente, o Hospital São Sebastião também realiza a ampliação do número de leitos, que passará dos atuais 33 para 51. Somadas, essas melhorias garantem uma maior capacidade de atendimento e se fazem da instituição uma das unidades hospitalares mais modernas e estruturadas da região.