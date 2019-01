Zerbatto é uma das apostas da Pro Tork na nova geração do motociclismo

Piloto grato pela Pro Tork

Matheus Zerbatto vem chamando a atenção no motociclismo paranaense, tem títulos nas categorias de base e agora sonha em ser campeão nas principais. Com apenas 20 anos, ele é uma das apostas da Pro Tork para o futuro do esporte. A marca acaba de renovar o patrocínio com o curitibano pelo sétimo ano consecutivo.

Nesta temporada ele irá acelerar nos campeonatos Paranaense de Motocross e Velocross, Sul-Brasileiro de Velocross e Copa Crozetta de Velocross, nas classes MX1, MX2, VX1 e VX2. No último ano o atleta passou perto dos títulos e agora se dedica ao treinamento para cumprir seus objetivos.

“Estou animado para que comecem as competições. É uma satisfação representar a Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina, o sonho de qualquer piloto. Tenho me esforçado nos treinos, aprendo muito a cada dia, com os colegas de equipe, posso garantir que farei o meu melhor e espero trazer bons resultados”, destaca.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.