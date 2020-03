11ª Pro Tork Trilha da Ovelha reúne 3.386 trilheiros

De motos em Campo Alegre (SC)

A 11ª Pro Tork Trilha da Ovelha reuniu 3.386 trilheiros de motocicletas, quadriciclos e UTVs para uma verdadeira festa off road, entre os dias 13 e 15 de março, na pequena cidade de Campo Alegre, localizada na região Norte de Santa Catarina. O evento foi considerado um verdadeiro sucesso, firmando-se como um dos maiores e melhores encontros da modalidade, não só no país, mas também no mundo.

O percurso principal contou com aproximadamente 60 quilômetros de extensão, nos quais os participantes puderam se aventurar em meio as belas paisagens da região. Mas a realização da primeira Trilha Kids surpreendeu ao proporcionar um momento único entre pais e filhos, promovendo o desenvolvimento do esporte. Algo para ficar registrado para sempre na memória.

A programação foi repleta de atrações. O público vibrou com cada manobra de wheeling da Pro Tork Alto Giro Show e também o espetáculo de motocross estilo livre da Pro Tork Freestyle Show, equipes radicais que agitaram a Arena. Uma grande feira com expositores ligados ao mundo duas rodas ainda movimentou o local, gerando um grande volume de negócios.

Um dos momentos mais aguardados foi o sorteio das 10 motos Honda CRF 230F e 5 minimotos Pro Tork TR50F entre os participantes. Vinicius Fuckner, estudante de Campo Alegre, faturou uma das CRFs. “Foi minha primeira trilha, corri com uma Bros 150 adaptada. Estou muito feliz, ano que vem estou de volta”, garantiu o garoto de apenas 12 anos, que subiu ao palco emocionado.

O presidente do Clube de Trilheiros Ovelhama, Edemir Melo, enalteceu o empenho de todos os sócios para a concretização de mais uma edição do encontro, além dos patrocinadores e dos trilheiros. “Sem vocês isso não seria possível, é bonito de ver como todos pegam juntos e fazem acontecer. Contamos com grandes marcas nos apoiando. E o público faz questão de estar com a gente. Muito obrigado e até 2020”, finaliza.

Confira os ganhadores dos prêmios:

5 minimotos Pro Tork TR50F

Breno Siqueira – Campo Alegre (SC)

Caicke Bineck – Piên (PR)

Fredy Allan Minatti – Corupá (SC)

Guilherme Adriano – Itaiópolis (SC)

Leandro Piva – Rancho Queimado (SC)

10 motos Honda CRF 230F

Eduardo Uhlig – Agudos do Sul (PR)

Marcio Jose Nascimento – Itajaí (SC)

Eclesio Nilton Vieira – Camboriú (SC)

Kelwin Gabriel Galdino Tramm – Joinville (SC)

Enéas Souza – São Bento do Sul (SC)

Andrei Balão – Canoinhas (SC)

Vilmar Alves – São Bento do Sul (SC)

Vinicius Fuckner – Campo Alegre (SC)

Gelson Gorisch – Cajati (SP)

Vanclei Andrade – Itapirapuã Paulista (SP)

Sobre o Ovelhama Trail Clube:

O Ovelhama Trail Club surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com 270 participantes. Desde então, não parou de crescer. Na edição de 2019, reuniu mais de 3,8 mil trilheiros de todo o país. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.

A 11ª Trilha da Ovelha teve o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial em capacetes.

