2º BPM treina com Mestre em Muay Thai

Em Santo Antônio da Platina

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) vem realizando ciclos de instruções visando o melhoramento das equipes no desempenho da função.

Os Policiais Militares já realizaram treinamento em Control de Distúrbio Civil (CDC), Abordagem e nesta semana Defesa Pessoal com técnicas de Muay Thai (fotos).

O treinamento aconteceu na academia Guerreiros Thai Naj Combat,na Av. Palma Rennó nº 232, em Santo Antônio da Platina, com o professor Clevs Vicente de Oliveira, 42 anos, lutador da arte marcial desde os 14 anos e que possui em seu currículo três títulos Brasileiros, cinco títulos Paulistas e dez títulos Regionais.

O professor Clevs Vicente, natural de Santos(SP), contribuiu para o preparo dos profissionais da ROTAM e CANIL do 2º BPM que participaram de uma corrida da sede da 4º Cia., na rua Rui Barbosa(debaixo de chuva) até a academia como aquecimento pelas ruas de Santo Antônio da Platina e depois o treino de defesa pessoal com base em técnicas de Muay Thai.

Muay thai (em tailanês: มวยไทย) é uma arte marcial originária da Tailândia, onde é considerada esporte nacional.Exige disciplinas física e mental com golpes de combate em pé.

É conhecida como “a arte das oito armas”, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés, estando associada a uma boa preparação física que a torna uma luta de contato total bastante eficiente.