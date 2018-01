Abertas inscrições para 9ª Trilha da Ovelha

Evento patrocinado pela Pro Tork

Que tal participar de uma das melhores trilhas do país e ainda concorrer a cinco motocicletas off road? A Tradicional Trilha da Ovelha irá sortear quatro Honda CRF 230F e uma minimoto Pro Tork TR 100F entre os inscritos. O evento acontece no dia 18 de março, em Campo Alegre, cidade próxima a Joinville, na região Norte de Santa Catarina.

Os interessados ainda podem garantir uma vaga do primeiro lote, pelo investimento de R$ 80, através do site www.rudnickmotos.com.br ou ainda nos pontos físicos: Rudnick Motos – em São Bento do Sul, Mimotos/Auto Car Rinaldinho – em Campo Alegre, e Nene Motos e Cobras – em Joinville. O segundo lote segue em fevereiro até o início do encontro, por R$ 90. E no dia, o investimento será de R$ 100.

Uma vantagem da inscrição antecipada é poder participar do sorteio de todas as motos. Já quem deixar para o último dia, concorrerá apenas duas das quatro CRF 230F. Os primeiros 2.500 inscritos também ganham camisa oficial. Por isso é bom correr, a expectativa é reunir mais de três mil pilotos de motos e quadriciclos.

Segundo o presidente do Ovelhama Trail Club, Alexandre Telma Neto, o evento será uma grande festa off road, com tudo pensado para o trilheiro e sua família. Trilhas de 60km para cada tipo de veículo, grande camping com estrutura, shows radicais das equipes Pro Tork, café da manhã, lanche no neutro e um delicioso almoço com carne de ovelha são alguns dos diferenciais.

Vale a pena assegurar a vaga antes e planejar a viagem com os amigos. A propósito, a maior equipe será presentada com um combo, composto por cinco caixas de cerveja, vinte quilos de carne de ovelha e um litro de uísque. Reúna sua turma e venha para a Trilha da Ovelha 2018.

Acompanhe as novidades da 9ª Trilha da Ovelha através do Facebook: www.facebook.com/Ovelhama-Trai l-Club

Patrocinadores confirmados até o momento: Pro Tork, Prefeitura de Campo Alegre, Imagem Radical, TX Pregos e Fixadores, Rudnick Motos, Novo Horizonte, Fibrasca, Auto Car Rinaldinho, Reciclagem Campo Alegre, Difer, Enerfri Baterias, Sanautica Can-Am, Sicoob, CF Moto, Jomar Ferramentaria, Cobras, Votorantim, Tuberfil, Feijão Picoli, Smartech, Cia do Pneu, Mercado Rubens, Kaf Montagem, Embrat Embalagens, Posto Planalto, Renault, Madeireira Vilson e Gui Eventos.

Sobre o Ovelhama Trail Clube: O Ovelhama Trail Club surgiu no ano de 2010, após um convite da Prefeitura de Campo Alegre (SC), para que motociclistas organizassem um encontro de trilheiros durante a tradicional Festa da Ovelha. O primeiro evento foi um sucesso, com cerca de 400 participantes. Desde então, não parou de crescer. Em suas últimas edições, reuniu mais de 2,5 mil trilheiros de diversas regiões do estado, além do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, chegando cada vez mais perto do recorde mundial, que é de 3.312 inscritos. A entidade organiza diversas ações sociais com o objetivo de ajudar a comunidade na qual está inserida, tendo um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento da cidade.