Abertas inscrições para os 47º Jogos Abertos de Cornélio Procópio

Evento esportivo será de nove a 23 de março

Estão abertas até o dia 28 de fevereiro, as inscrições para o 47º Jogos Abertos de Cornélio Procópio. O evento voltará a ser realizado depois de vários anos e promete atrair centenas de equipes participantes e milhares de atletas em 22 modalidades oficiais.

Segundo o prefeito Amin Hannouche, o resgate desse evento esportivo devolve à população a oportunidade de assistir uma série de disputas envolvendo suas famílias ou amigos.

“Como a participação das empresas, entidades e clubes de serviço nestes jogos são intensas, teremos 14 dias de muita competição nos centros esportivos de nossa cidade. Este ano nossa cidade está comemorando 80 anos e esta iniciativa da Fecop de resgatar estes jogos, merece o aplauso de todos os desportistas procopenses”, disse o prefeito Amin Hannouche. O prefeito confirmou que o Congresso Técnico está marcado para o dia 9 de março e os Jogos Abertos para os dias entre 9 e 23 de março deste ano.

O presidente da Fecop, Carlos Bonfim, destacou que este ano, os jogos serão realizados nos ginásios e quadra de esportes, campos de futebol, clubes sociais e no Estádio da Vila Independência.

Ele confirmou que as equipes poderão se inscrever nas modalidades de Futsal, Adulto Masculino (M) e Feminino (F); Futsal Senior (Acima de 40 anos); Futebol Sete Sub 18 “M” e “F”; Voleibol de Areia “M” e “F”; Vôlei Adaptado “M” e “F”; Futvôlei “M”; Basquete “M” e “F”; Handebol “M” e “F”; Atletismo “M” e “F”; Tênis de Campo “M” e “F”; Tênis de Mesa “M” e “F”; Judô “M” e “F”; Karatê “M” e “F”; Truco “M” e “F”; Malha “M”; Dama “M” e “F”; Xadrez “M” e “F”; Jiu-Jitsu “M” e “F”; Badminton “M” e “F”; Bocha “M”; Sinuca “M”; Sinuquinha “M” e “F”; e Tranca “M” e “F”. Conforme Carlos Bonfim, cada equipe deverá se inscrever em no mínimo três modalidades para poder confirmar participação nos Jogos Abertos deste ano. “Temos uma série de opções para que toda a sociedade civil organizada, as empresas, indústrias, clubes de serviço, escolas e organizações possam participar. Os interessados podem procurar a Fecop, na Rua Colombo 55 ou no telefone (43) 3904-1108”, confirmou o presidente da Fecop. (Comunicação/Prefeitura).