Abertura do Pro Tork Paraguaio de Velocross 2020

Pro Tork garante inscrição gratuita

A abertura do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Velocross 2020 acontece neste fim de semana, em Coronel Oviedo, cidade do departamento de Caaguazú. A disputa leva o nome da patrocinadora principal, considerada a maior fábrica de motopeças da América Latina.

E além de apoiar a competição por mais um ano, a Pro Tork também irá acelerar com seus atletas. Destaque para Carlos Eduardo Franco, que defende os títulos das categorias VX1, VX2, 230cc Pró e Força Livre Nacional, e Sandro Alexandre, atual campeão da VX4 Especial e VX3 Nacional, além de vice na VX3 Especial.

Para Carlos Eduardo, a expectativa é grande. “Estou muito animado para o início da temporada, tenho treinado bastante. A pista é antiga, com um traçado excelente. Tenho histórico de vitórias no local e espero, mais uma vez, levar a equipe ao pódio”, comenta o sul-mato-grossense de 31 anos.

O evento pretende atrair mais de 300 pilotos no gate, divididos em 18 classes, além de um público de aproximadamente duas mil pessoas, que promete vibrar a cada volta nas arquibancadas. A programação inicia com treinos no sábado, às 14h, e segue no domingo, a partir das 7h30.

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Mais informações no site www.protork.com.

A competição é patrocinada pela Pro Tork e os pilotos da marca têm ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.