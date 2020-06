Acordo histórico une situação e oposição em Tomazina (vídeo)

Articulação habilidosa agrega lideranças em prol da população Exclusivo : O prefeito Flávio Zanrosso conseguiu articular e viabilizar uma união surpreendente em Tomazina. Com o suporte do presidente do MDB do Paraná, ex-deputado federal João Arruda, e a pós se comprometer a não renunciar ao mandato de prefeito em 2022 para disputar uma vaga na Assembleia legislativa, Zanrosso recebeu apoio do partido Democratas. Na tarde desta quarta-feira, dia dez, na sede da fazenda Beka Nelore, em Santo Antônio da Platina, se reuniram Zanrosso, Farias, os deputados federal Pedro Lupion(DEM) e estadual Alexandre Curi(PSB), o ex-deputado federal Abelardo Lupion(DEM), entre outras lideranças, para oficializar o acordo.

Num ato político histórico, a oposição desistiu de lançar Luiz Faria (DEM) para disputar a chefia do executivo e confirmou apoio à pré-candidatura à reeleição do prefeito Flávio Zanrosso(MDB).

Eu sua fala, Zanrosso destacou “ em tempo de pandemia, a atitude do Luiz Faria merece ser enaltecida, foi uma decisão grandiosa em prol da união por nossa gente; s e for a vontade de Deus e do Povo, iremos fazer um segundo mandato voltado ao turismo”, adicionou.

A chapa tem como pré-candidato à Prefeito Flávio Zanrosso e à Vice-Prefeito Rodrigo Faria, ambos do MDB, “superamos divergências, unindo o grupo que hoje lidero, com a oposi ção liderada pelo ex Prefeito Luiz Faria, por Tomazina. É um projeto de cidade e não de poder”.

Estavam presentes o chefe de gabinete e o secretário de Saúde de Tomazina, Samuel e João Hélio Chueire; o ex-prefeito de Barra do Jacaré, Edimar De Freitas Alboneti (Edão), e os assessores parlamentares Robson Robson Rodrigues e Marlon Vale.