Agüero diz que jogaria no Athletico Paranaense com Fernandinho

Depois de agitar as redes sociais na semana passada ao afirmar durante uma entrevista que no Brasil o clube que ele tinha mais simpatia era o Vasco da Gama, dessa vez o alvoroço causado pelo craque argentino foi entre os torcedores do Athletico Paranaense.

Em conversa com o canal do Youtube “Desimpedidos”, em entrevista dada para a apresentadora Ale Xavier, Sergio Leonel Agüero Del Castillo, também conhecido como Kun Agüero, citou o atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico Paranaense, como possível destino caso um dia viesse a jogar no Brasil .

A brincadeira do craque do Manchester City foi auxiliada pelo jogador brasileiro Fernandinho . Ao ser perguntado pela entrevistadora por qual clube Brasileiro ele gostaria de jogar caso viesse a jogar um dia em terras tupiniquins, Agüero recorreu ao seu companheiro de clube, Fernandinho, perguntando a ele qual havia sido o clube que o revelou para o futebol mundial. Ao receber a resposta de Fernandinho de que havia sido o Athletico Paranaense, o ex-genro de Maradona cravou: “No Athletico-Pr, com o Fernandinho!”.

Na semana passada, em entrevista para o mesmo canal do Youtube, Agüero já havia agitado os torcedores do Vasco da Gama ao dizer para Natalia Guitler, jogadora de futevôlei, que no Brasil o clube que ele possui mais simpatia era o Vasco. Como fã de Romário, o atual camisa 10 do Manchester City explicou que sempre acompanhou muito o futebol do baixinho e por conta disso acompanhava o Vasco da Gama antigamente. Foi o suficiente para gerar uma enxurrada de mensagens de torcedores vascaínos em suas redes sociais e até mesmo nas redes oficiais do Manchester City!

Kun Agüero e o Manchester City