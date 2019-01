Ana Fietz é uma das mulheres que defendem a Pro Tork nas pistas

Atleta veterana

Ana Cláudia Fietz (fotos) é uma das mulheres que defendem a Pro Tork Racing Team nas pistas. São oito anos de parceria da piloto com a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, período no qual conquistou cinco títulos paranaenses e um sul-brasileiro no velocross.

Para esta temporada, a expectativa é seguir enrolando o cabo e colecionando troféus. A atleta já deu início à preparação para alinhar no gate dos campeonatos Paranaense e Brasileiro de Velocross, ambos na categoria VXF Nacional.

“Me sinto lisonjeada em fazer parte desta equipe, espero poder representá-la muito bem em 2019. No ano passado acabei sendo vice no estadual e no nacional, foi por pouco, mas fiquei feliz vendo que a classe feminina está cada vez mais competitiva. Espero que a disputa seja acirrada e cheia de adrenalina”, afirma.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.