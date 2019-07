Quase 800 atletas

A cidade de Andirá é sede regional do 32º Jogos da Juventude do Paraná. A partir desta terça-feira (23) 798 atletas de 14 a 17 anos, de 22 municípios, competem nas modalidades de futsal, futebol de campo, handebol, basquetebol e voleibol.

Além de Andirá, outras 11 cidades também serão sedes regionais da competição, ao todo quase 15 mil atletas e dirigentes participarão dos jogos. Os campeões dessa fase irão para a final Divisão B que acontecerá em novembro em Francisco Beltrão.

As disputas do 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS) ocorrem nas quadras do Ginásio de Esportes José Elis Feliciano “Morcegão”, Estádio Municipal de Futebol Andradão e Escola Municipal Ana Ney desde a manhã desta terça-feira (23).

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Arapongas.