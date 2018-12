Andirá promove Corrida de São Silvestre

Na noite de domingo

Atletas de Andirá tiveram agenda marcada para este domingo, dia 30.

É que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer promoveu a Corrida de São Silvestre. Para os que amam esta modalidade do esporte, é um dos eventos regionais mais esperados do ano, atraindo a população para prestigiar a agenda e torcer.

Entre as categorias: Mamadeira, Pré – Mirim, Mirim e Infantil (o primeiro lugar, de cada uma destas categorias, recebeu troféu; do segundo ao quinto lugar, medalhas). As demais foram: 16 a 25 anos; 26 a 35; 36 a 45; 46 a 55; 56 a 65; 66 anos acima (essas categorias disputaram num circuito de sete km).