Apenas sete cidades do NP continuam nos Jogos Abertos

Ribeirão do Pinhal, Siqueira Campos, Assaí, Bandeirantes, Cornélio, Figueira e Uraí

Das 61 equipes que disputaram a fase regional de Assaí, do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS), apenas nove continuam na competição. Elas representam sete dos 23 municípios que se inscreveram para a regional. Todos os campeões já foram revelados.

Os primeiros colocados de cada modalidade vão disputar a fase final dos JAPS Divisão B, que acontece de 23 a 29 de agosto, em Ivaiporã. As melhores equipes classificadas na divisão de acesso vão disputar a Divisão A dos Jogos Abertos ainda este ano, que será realizada em Toledo, entre os dias 11 e 20 de outubro.



O município com mais equipes classificadas para a fase final é Cornélio Procópio, que vai disputar nas modalidades de basquetebol masculino e feminino e futebol. Cornélio Procópio ainda conquistou dois terceiros lugares, um no handebol e outro no voleibol, ambos no masculino.

No futsal feminino, a equipe classificada é Bandeirantes, que ficou com o ouro na fase regional. O município conquistou ainda bronze no futsal masculino e prata no handebol feminino.

No futsal masculino, o campeão e classificado para a final foi Siqueira Campos, que ainda garantiu medalha de prata no voleibol feminino.

No handebol, as equipes classificadas são Uraí, no feminino, e Ribeirão do Pinhal, no masculino. Uraí ficou em segundo lugar no handebol masculino e conquistou medalha de prata. Já Ribeirão do Pinhal conquistou, no voleibol feminino, medalha de bronze.



A vaga no voleibol feminino ficou com Assaí. A equipe do município-sede da fase regional dos JAPS também conquistou bronze no basquetebol masculino. Já no voleibol masculino, quem ficou com a vaga foi Figueira.

Já estão abertas as inscrições para a fase final da Divisão B do 62º Jogos Abertos do Paraná. O período de inscrição se encerra dia 17 de julho para os municípios que tiveram equipes classificadas na fase regional nas modalidades de basquetebol, bocha, bolão, futebol, futsal, handebol e voleibol, e da participação aberta por município (bocha, futebol sete, handebol de areia, kickboxing e vôlei de praia).

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.