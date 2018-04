Atrações radicais Pro Tork agitam evento no RS

Manobras com carros, caminhões, karts, quadriciclos e motos e bicicletas

Duas atrações radicais Pro Tork serão responsáveis por agitar o 8º Moto Morango, um tradicional encontro internacional de motociclistas que acontece entre os dias 13 e 15 de abril, na cidade de Bom Princípio (RS). São elas: Só Zerinho Pro Tork Moto Show e Cachorrão Pro Tork Moto Show.

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show executa manobras nos estilos wheeling e drifting utilizando caminhões, carros, karts, quadriciclos e motocicletas especialmente preparadas. O Cachorrão Pro Tork Moto Show segue na mesma linha, mas além das motos, conta com uma bicicleta e um kart para realizar o seu espetáculo.

Cada equipe fará duas apresentações no Parque Municipal, com entrada franca. A Só Zerinho Pro Tork Moto Show entra em ação na sexta-feira, às 19h30, e no sábado, às 14h. Já o Cachorrão Pro Tork Moto Show fará sua demonstração no sábado, às 20h, e no domingo, às 16h.

O evento conta com uma programação variada, com a expectativa de atrair um grande público. Além das atrações radicais Pro Tork, estão confirmados shows musicais com Maciel e Banda, Metal Cova, AC/DC, Banda Oni, Banda Black Blood, Hatfield, Banda Qnome, Sol Maior, Tequila Baby e Cachorro Grande.

Serviço:

O que: Só Zerinho Pro Tork Moto Show e Cachorrão Pro Tork Moto Show

Quando: 13 a 15 de abril

Onde: Parque Municipal de Bom Princípio (RS)

Quanto: Entrada franca

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show e o Cachorrão Pro Tork Moto Show têm o patrocínio da Motul e da NOS Energy Drink.